Гендиректором ПАО «Абрау-Дюрсо» стала Елена Зарицкая

С 1 ноября в должность нового гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо» вступит Елена Зарицкая. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

До назначения Елена Зарицкая возглавляла инвестиционную деятельность группы компаний, а также курировала сделки по слияниям и поглощениям. Под ее руководством компания приобрела в 2020 году активы винодельни «Юбилейная». За счет этого у компании вдвое увеличились размеры виноградников.

Елена Зарицкая окончила юридический факультет МГУ и аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 25 лет она занимала ключевые позиции в российских частных и государственных компаниях. С 2020 года госпожа Зарицкая является членом Совета директоров ГК «Абрау-Дюрсо».

До нее должность гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо» почти 10 лет занимал Владимир Масловский. Он решил уйти из компании по собственному желанию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Предприятие работает в отрасли консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2022 году выручка компании составила 266,3 млн руб., чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Татьяна Ручкина

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