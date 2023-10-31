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Заболеваемость коронавирусом на Кубани выросла примерно на четверть

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла приблизительно на четверть – с 584 до 733 случаев заражения. Больше всего новых инфицированных в Краснодаре – около 300, сообщили в оперштабе Кубани.

В Сочи заболели коронавирусом больше 100 человек. Более чем по 50 заболевших в Армавире, в Кореновском, Красноармейском, Курганинском и некоторых других районах края. В Горячем Ключе и еще нескольких муниципалитетах заболели больше 40 человек. В Новороссийске коронавирус диагностировали у 17 жителей.

За прошедшую неделю выздоровели 615 ковид-пациентов. Один из зараженных кубанцев умер.

Вячеслав Рыжков

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