Прокуратура помогла обманутой кубанской пенсионерке вернуть квартиру

В Лабинском районе Кубани прокуратура помогла обманутой пенсионерке вернуть квартиру в ее собственность. Дальний родственник 84-летней женщины подделал ее подпись в доверенности и «продал» квартиру своей матери, заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Пенсионерка, как отметили в ведомстве, лишилась единственного жилья. Родственник вскоре после «продажи» квартиры потребовал от женщины покинуть ее.

В отношении родственника заявительницы после вмешательства надзорного органа возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Квартиру вернули в собственность потерпевшей.

Вячеслав Рыжков

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