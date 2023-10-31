Прокуратура помогла обманутой кубанской пенсионерке вернуть квартиру
В Лабинском районе Кубани прокуратура помогла обманутой пенсионерке вернуть квартиру в ее собственность. Дальний родственник 84-летней женщины подделал ее подпись в доверенности и «продал» квартиру своей матери, заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Фото: pixabay.com
Пенсионерка, как отметили в ведомстве, лишилась единственного жилья. Родственник вскоре после «продажи» квартиры потребовал от женщины покинуть ее.
В отношении родственника заявительницы после вмешательства надзорного органа возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Квартиру вернули в собственность потерпевшей.
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