За полгода санатории Кубани заработали 18,2 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года санатории Краснодарского края заработали 18,2 млрд руб. Как сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф», это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По доходам санаториев Кубань заняла первое место в России. На втором месте оказался Ставропольский край — 16,6 млрд руб. (+31%), на третьем — Крым — 4,3 млрд руб. (-5%). В топ-десять рейтинга также вошли Алтайский край (3,7 млрд руб., +16%), Московская область (3 млрд руб., +8%), Башкортостан (2,8 млрд руб., +11%), Тюменская область (2,3 млрд руб., +41%), Татарстан (2 млрд руб., +7%), Пермский край (1,4 млрд руб., +5%) и Свердловская область (1,2 млрд руб., +24%).

Все российские санатории, по данным портала бронирования, заработали рекордные 77 млрд руб. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева отметила, что в 2023 году многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают с максимально возможной нагрузкой. По ее словам, в них отмечается существенная нехватка номеров.

Татьяна Ручкина

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