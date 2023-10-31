В центре Сочи нашли особо ядовитую краснокнижную змею

Жители Сочи нашли в одном из помещений в центре города гюрзу — самую крупную из гадюк, являющуюся краснокнижным видом. Научное название рептилии — гробовая, что отражает особенности ее яда, поясняют в пресс-службе Сочинского нацпарка.

«Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападает только в случае самозащиты»,— отметил замдиректора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.

Он подчеркнул, что при этом нужно учитывать особенности этого животного. Поскольку все змеи глухи и плохо видят, они могут распознать жертву или врага только с достаточно близкого расстояния. Если не соблюдать меры осторожности, рептилия может укусить.

В пресс-службе нацпарка пояснили, что нашедшие змею в центре курорта обратились к спасателям и зоозащитникам. Однако они не опознали по описанию опасного хищника и посоветовали прохожим поместить змею в коробку и выпустить в парке. Тогда люди обратились в Сочинский нацпарк.

На место выехал Борис Туниев и забрал ядовитую змею в научный отдел Сочинского нацпарка. Он пояснил, что найденная гюрза — половозрелая самка возрастом около трех лет. По внешним признакам гадюка содержалась в террариуме, но она не лишена природных инстинктов и способности наносить своим жертвам смертельные укусы.

В Сочинском нацпарке отметили, что причины появления змеи в центре Сочи остаются под вопросом. Если опасная рептилия содержалась в частном террариуме, нужно искать ее владельца. Но шансы найти его, по мнению специалистов, минимальны, поскольку покупка, продажа и содержание краснокнижных животных регулируется законодательством РФ, а нарушение закона может обернуться уголовным делом.

Татьяна Ручкина

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