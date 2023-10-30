Глава Дагестана посетил аэропорт Махачкалы и оценил ущерб от беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил аэропорт Махачкалы и оценил ущерб, нанесенный в ходе беспорядков и погромов, которые произошли накануне после прибытия самолета из Израиля. По словам главы республики, работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муса Салгереев / ТАСС Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Согласно сообщению администрации главы Дагестана, в международном терминале аэропорта нанесен «незначительный ущерб оборудованию», в терминале внутренних рейсов «сохранено все для стабильной работы» комплекса.

«Мы сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными. Думаю, что максимум в течение двух-трех дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен. Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных»,— прокомментировал Сергей Меликов.

По итогам оценки ущерба, нанесенного махачкалинскому аэропорту, Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба. В нем приняли участие представители правоохранительного блока и главы муниципальных образований. В ходе заседания глава Дагестана подчеркнул, что действия «вандалов, которые в собственном аэропорту побили стекла», никак не могли повлиять на ситуацию в секторе Газа.

Вечером 29 октября сотни протестующих собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших рейсом из Тель-Авива. Часть демонстрантов ворвалась сначала в терминал, а позже и на взлетную полосу аэропорта, где в этот момент стоял самолет. Силовые структуры начали задерживать протестующих. Всего сообщалось о 150 активных участниках беспорядков, 60 из которых были задержаны до выяснения обстоятельств. В ходе беспорядков пострадали более 20 человек, среди них девять сотрудников полиции. Возобновить работу аэропорта планируют 31 октября.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».