Авария автобуса с детьми, новый владелец «ТГК-2» и рост зарплат чиновников
Чем запомнилась неделя 23 — 29 октября: цифры, цитаты и факты
По букве закона
Ярославский фонд капремонта нарушал законодательство при проведении торгов.
Из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе прокуратура Ярославля возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Регион-Склад».
Валентина Терешкова отправила запрос в генпрокуратуру по поводу задержания и ареста ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности.
Отставки и назначения
«Агентство по аренде земельных участков» возглавила Вероника Соловей.
Главой Углича избрана Ольга Родомакина.
В ярославской облдуме определились председатели всех фракций.
Новым руководителем фракции партии «Единая Россия» в рыбинском муниципальном совете пятого созыва стал Михаил Цветков, вместо арестованного Виктора Тамарова.
Городская и региональная политика
В Ярославской области в пять раз увеличат налог на пустующие сельхозземли.
В начале недели в Красноперекопском районе Ярославля отключили отопление в 185 объектах. Директору Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» вынесли предостережение о недопустимости нарушений. На следующее утро подачу тепла восстановили.
Два сотрудника АО «Яргортеплоэнерго» заключили контракт и отправились на специальную военную операцию, получив стимулирующие выплаты от работодателя.
Ярославский ЛВЗ планируют вывести из исторического здания в центре города.
Строительство
В Ярославле расширят Воинское мемориальное кладбище до ограды Леонтьевского кладбища. В ходе реконструкции Воинского кладбища разработают три площадки для захоронения погибших в ходе СВО.
Достроено новое здание налоговой инспекции в Ярославле, объект получил положительное заключение.
В Ярославле начали искать подрядчика проекта моста через Волгу.
Транспорт
Иногородним студентам ярославских вузов предложили дать льготы на проезд.
В Ярославле водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешехода.
Цитаты недели
«Мы будем надеяться, что после обращения нашего и других субъектов, День ветеранов боевых действий будет установлен едино для всех ветеранов боевых действий на территории России, а не по отдельным субъектам» (Ярославские депутаты не стали вводить День ветеранов боевых действий)
«Пусть следственные органы определят ответственность Рудакова за произошедшее, но я бы себе такого не позволил» (Бывший глава Рыбинска Денис Добряков о коррупционном скандале)
Цифры недели
В регионе число трудовых мигрантов в 2023 году выросло на 30%.
В Ярославле насчитали 5 тысяч аварийных деревьев.
217 безбилетников выявили за первый месяц действия новых штрафов в Ярославле.
Эксклюзивы недели
Изъятые акции ПАО «ТГК-2» перешли под контроль ООО «Газпром энергохолдинг».
Чиновникам мэрии Ярославля увеличат зарплату.
ЧС недели
Под Переславлем столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший детей. В результате аварии погиб водитель легковой машины и 15-летняя пассажирка автобуса. Автобус вез 34 детей на музыкальный конкурс в Москву. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.