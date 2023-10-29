Авария автобуса с детьми, новый владелец «ТГК-2» и рост зарплат чиновников

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По букве закона

Ярославский фонд капремонта нарушал законодательство при проведении торгов.

Из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе прокуратура Ярославля возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Регион-Склад».

Валентина Терешкова отправила запрос в генпрокуратуру по поводу задержания и ареста ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности.

Отставки и назначения

«Агентство по аренде земельных участков» возглавила Вероника Соловей.

Главой Углича избрана Ольга Родомакина.

В ярославской облдуме определились председатели всех фракций.

Новым руководителем фракции партии «Единая Россия» в рыбинском муниципальном совете пятого созыва стал Михаил Цветков, вместо арестованного Виктора Тамарова.

Городская и региональная политика

В Ярославской области в пять раз увеличат налог на пустующие сельхозземли.

В начале недели в Красноперекопском районе Ярославля отключили отопление в 185 объектах. Директору Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» вынесли предостережение о недопустимости нарушений. На следующее утро подачу тепла восстановили.

Два сотрудника АО «Яргортеплоэнерго» заключили контракт и отправились на специальную военную операцию, получив стимулирующие выплаты от работодателя.

Ярославский ЛВЗ планируют вывести из исторического здания в центре города.

Строительство

В Ярославле расширят Воинское мемориальное кладбище до ограды Леонтьевского кладбища. В ходе реконструкции Воинского кладбища разработают три площадки для захоронения погибших в ходе СВО.

Достроено новое здание налоговой инспекции в Ярославле, объект получил положительное заключение.

В Ярославле начали искать подрядчика проекта моста через Волгу.

Транспорт

Иногородним студентам ярославских вузов предложили дать льготы на проезд.

В Ярославле водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешехода.

Цитаты недели

«Мы будем надеяться, что после обращения нашего и других субъектов, День ветеранов боевых действий будет установлен едино для всех ветеранов боевых действий на территории России, а не по отдельным субъектам» (Ярославские депутаты не стали вводить День ветеранов боевых действий)

«Пусть следственные органы определят ответственность Рудакова за произошедшее, но я бы себе такого не позволил» (Бывший глава Рыбинска Денис Добряков о коррупционном скандале)

Цифры недели

В регионе число трудовых мигрантов в 2023 году выросло на 30%.

В Ярославле насчитали 5 тысяч аварийных деревьев.

217 безбилетников выявили за первый месяц действия новых штрафов в Ярославле.

Эксклюзивы недели

Изъятые акции ПАО «ТГК-2» перешли под контроль ООО «Газпром энергохолдинг».

Чиновникам мэрии Ярославля увеличат зарплату.

ЧС недели

Под Переславлем столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший детей. В результате аварии погиб водитель легковой машины и 15-летняя пассажирка автобуса. Автобус вез 34 детей на музыкальный конкурс в Москву. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Алла Чижова