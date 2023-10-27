В Ярославле начали искать подрядчика проекта моста через Волгу

ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта с организацией транспортных развязок. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Начальная максимальная стоимость контракта по разработке документации составляет 514 млн руб. Проект должны составить на участок от Тормозного шоссе до улицы Клубная, включая транспортную развязку на Тормозном шоссе, эстакадный подход и мост через Волгу. Документация должна быть готова до 1 ноября 2024 года, при этом контракт действует до 11 декабря следующего года.

Работы по самому строительству моста начнут в 2025 году, оно будет вестись на 96% за счет федерального бюджета, на 4% — консолидированного бюджета Ярославской области. Подрядчика определят 17 ноября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что финансирование третьего моста в Ярославле заложено в федеральной программе в сумме 1,2 млрд руб. начиная с 2026 года. На настоящий момент речь идет только о строительстве моста, а не о всей Карабулинской развязке. Региональные власти сообщали, что разработка проектной документации будет проводиться за счет средств областного бюджета.

Алла Чижова