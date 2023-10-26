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Прокуратура нашла источник загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля

Из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе прокуратура Ярославля возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Регион-Склад», которое занимается промывкой железнодорожных цистерн. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал о многочисленных жалобах жителей микрорайонов Дядьково и Липовая гора на неприятный запах. По итогам проверки прокуратура нашла нарушения в деятельности компании «Регион-Склад», расположенной на Тормозном шоссе.

«ООО "Регион-Склад" осуществляет на территории района деятельность по подготовке железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов. По результатам выездной проверки зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, по мнению прокуратуры, предприятие обрабатывало значительно больше цистерн, чем разрешено нормативными документами.

«Проектом нормативов допустимых выбросов, утвержденным контролирующими органами, предусмотрена ежемесячная обработка 900 вагонов, в то время как фактический среднемесячный выпуск вагонов составляет свыше 1270, что влечет неконтролируемое превышение выбросов. В сентябре текущего года предприятие обработало 1529 вагонов, т.е. практически в 1,7 раза больше установленного норматива»,— сообщили в прокуратуре.

В отношении предприятия прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий), ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Генеральному директору ООО «Регион-Склад» внесено представление. Дела направлены на рассмотрение, виновность организации предстоит установить компетентным органам.

Проверка проводилась при участии регионального министерства лесного хозяйства и природопользования, Роспотребнадзора и Центра охраны окружающей среды.

Ранее министерство предполагаемым источником неприятного запаха в районе называло судно — нефтеперекачивающую станцию, а Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура — предприятие по производству угля, расположенное на 2-ой Транспортной. Производство угля было закрыто, но неприятный запах не прекращался.

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