Ярославский фонд капремонта нарушал законодательство при проведении торгов

Ярославское межрегиональное УФАС привлекло к административной ответственности фонд содействия капремонту МКД за ограничение конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Проверка прокуратуры установила, что в 2022 году региональный фонд капремонта при поиске подрядчиков на выполнение работ неправомерно допускал к участию в закупках организации, не соблюдал сроки заключения договоров и размещения извещений о торгах.

По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении фонда по ч. 4 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение сроков размещения информации о проведении торгов) и ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка допуска к участию в торгах). УФАС рассмотрело эти дела и привлекло фонд к административной ответственности.

Алла Чижова