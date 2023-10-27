В Переславском районе в ДТП попал автобус с детьми

В Переславском районе в аварию с легковой машиной попал автобус, перевозивший детей. В результате столкновения погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным ведомства, ДТП произошло на 124 км трассы М-8 в 14:40. По предварительной информации, автомобиль Nissan совершил столкновение с автобусом, в котором находились дети. «В результате ДТП в автомобиле Nissan есть погибший, 15-летняя пассажирка автобуса доставлена в медицинское учреждение»,— рассказали в полиции.

На месте ДТП работают медики, ГИБДД, экстренные службы. Также выехал заместитель Переславского межрайонного прокурора Виктор Годин.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего»,— сообщили в областной прокуратуре.

Алла Чижова