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В Ярославле расширят Воинское кладбище

В Ярославле расширят Воинское мемориальное кладбище до ограды Леонтьевского кладбища. Соответствующая закупка внесена в план закупок МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Эскизы мемориала погибшим в ходе СВО

Эскизы мемориала погибшим в ходе СВО

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Эскизы мемориала погибшим в ходе СВО

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле представили предварительные эскизы мемориалов в память о ярославских бойцах СВО. Мемориал выполнят в едином стиле с учетом мнения родственников погибших.

Теперь «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» планирует разместить закупку по выбору подрядчика для благоустройства территории Воинского кладбище, где хоронят военнослужащих. В рамках работ кладбище расширят до территории, примыкающей к ограде Леонтьевского кладбища. Общий объем финансирования работ составит 6,3 млн руб., которые разделят на 2023 и 2024 годы.

Алла Чижова

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