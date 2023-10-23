В Ярославле расширят Воинское кладбище
В Ярославле расширят Воинское мемориальное кладбище до ограды Леонтьевского кладбища. Соответствующая закупка внесена в план закупок МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».
Эскизы мемориала погибшим в ходе СВО
Фото: Артем Молчанов, Телеграм
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле представили предварительные эскизы мемориалов в память о ярославских бойцах СВО. Мемориал выполнят в едином стиле с учетом мнения родственников погибших.
Теперь «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» планирует разместить закупку по выбору подрядчика для благоустройства территории Воинского кладбище, где хоронят военнослужащих. В рамках работ кладбище расширят до территории, примыкающей к ограде Леонтьевского кладбища. Общий объем финансирования работ составит 6,3 млн руб., которые разделят на 2023 и 2024 годы.