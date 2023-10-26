217 безбилетников выявили за первый месяц действия новых штрафов в Ярославле

В Ярославле и Ярославском районе за месяц выписали 217 постановлений об административном правонарушении за безбилетный проезд, общая сумма штрафов составила 434 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 25 сентября начали применять новые штрафы за безбилетный проезд в автобусах в Ярославле и Ярославском районе. Размер штрафа вырос со 100 руб. до 2 тыс. руб., он действует только в новых желтых автобусах. В остальном общественном транспорте сумма по-прежнему составляет 100 руб.

Постановления выписывают сотрудники ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области». Сотрудники учреждения сначала проверяют факт оплаты проезда, а при подтверждении безбилетного проезда имеют право потребовать документ, удостоверяющий личность. Если пассажир отказывается, то вызывается наряд полиции. Чаще всего нарушители встречались на маршрутах №49, 97с, 41а, 8.

Алла Чижова