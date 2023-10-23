В ярославской облдуме определились председатели всех фракций

Все партии, прошедшие в Ярославскую областную думу по итогам выборов 10 сентября, определили председателей фракций, следует из данных, опубликованных на сайте законодательного собрания. Пост председателя фракции КПРФ сохранила Елена Кузнецова, руководившая депутатским объединением в прошлом созыве. Заместителем председателя стал Валерий Байло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фракцию «Новые люди», впервые попавшую в Ярославскую областную думу, возглавил Ярослав Шилов. Его заместителем стал Юрий Павлов, в прошлом созыве представлявший «Единую Россию».

Еще в трех фракциях альтернатив не было, так как от каждой партии в думу прошел лишь один депутат. Их возглавили Владимир Смирнов (ЛДПР), Андрей Бурьяноватый («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Хабибулин («Справедливая Россия»).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главой фракции «Единая Россия», как и в прошлом созыве, был избран зампредседателя думы Николай Александрычев. Его заместителем стал Николай Бирук.

Антон Голицын