Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом, который перевозил детей. В аварии пострадал 15-летний ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 октября на трассе М-8 в Переславском районе в аварию с легковой машиной попал автобус, перевозивший детей. В результате столкновения погибла 68-летняя женщина-водитель легкового автомобиля, 15-летняя пассажирка автобуса получила травмы.

Автобус вез 34 детей и 6 взрослых на музыкальный конкурс в Москву. После ДТП детей отвезли в ближайшее кафе, потом за ними выехал другой автобус, чтобы отвезти их на конкурс. Ярославский СК начал проверку по факту ДТП, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Шеховцову Р.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Алла Чижова