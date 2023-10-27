Чиновникам мэрии Ярославля увеличат зарплату

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, увеличивающего заработную плату муниципальным служащим. Проект решения размещен на сайте мэрии. Оклады чиновников не меняются, однако увеличиваются надбавки. Надбавка за особые условия службы увеличивается с 100-120% от оклада до 110-130%. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему вырастет с 1,5-1,9 окладов до 2 окладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Увеличение расходов городского бюджета к уровню текущего года составит 38,8 млн руб.»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Авторы проекта решения объясняют повышение проведенной в 2023 году оптимизацией численности чиновников, в связи с которой «увеличился фонд стимулирующих выплат», а также решением губернатора. «Ъ-Ярославль» сообщал, что оптимизация была проведена по решению губернатора Михаила Евраева. Глава региона обещал, что экономия от сокращения чиновников будет потрачена на увеличение зарплат тех, кто останется работать в органах власти.

Антон Голицын