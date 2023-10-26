Валентина Терешкова обратилась в Генпрокуратуру по делу Александра Цветкова

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Валентина Терешкова отправила запрос в Генеральную прокуратуру по поводу задержания и ареста ярославского ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности. Об этом сообщила супруга ученого в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, ученый совершил три убийства в 2002 году, его опознал соучастник преступления. Мотив обвинение определяет как «личные бытовые неприязненные отношения» с убитыми.

Александр Цветков является сотрудником Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН). Его коллеги и сторона защиты утверждают, что в момент совершения убийств он находился в командировках вдали от места преступления. Коллеги собрали 230 подписей в защиту гидролога. Господин Цветков находится под арестом более 200 дней.

Супруга Александра Цветкова совместно с жителями поселка Борок Некоузского района обращались к депутату Валентине Терешковой с просьбой разобраться в ситуации. «Извещаю: от В.В. Терешковой, на основании нашего коллективного обращения, отправлен запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Ждем...»,— написала жена ученого.

Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина тоже обращалась по этому поводу в Генпрокуратуру. «Я получила ответ, что ведется следствие и меня, как сенатора, о ходе следствия будут информировать. На сегодняшний день следственные действия продолжаются. Очень хочется, чтобы в этой семье наступило спокойствие. Я обращалась и к главе СК РФ Александру Бастрыкину»,— рассказала «Ъ-Ярославль» госпожа Косихина.

Алла Чижова