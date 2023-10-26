Рыбинская «Единая Россия» нашла замену Виктору Тамарову в мунсовете

Новым руководителем фракции партии «Единая Россия» в рыбинском муниципальном совете пятого созыва стал Михаил Цветков. Ранее главой фракции был избран гендиректор ООО «Рыбинская генерация» Виктор Тамаров, арестованный по подозрению в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте» Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте»

На заседании местного отделения «Единой России» депутаты руководителем фракции избрали главного врача больницы №2 Михаила Цветкова, а заместителем руководителя — исполнительного секретаря местного отделения партии Олесю Соболеву. Новым членом фракции стал генеральный директор ООО «РТ» Данил Солодимов. Об этом сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Единая Россия» временно приостановила членство Виктора Тамарова в партии из-за возбужденного в отношении него уголовного дела.

Подробнее о коррупционном скандале в Рыбинске в материале «Ъ-Ярославль» — «Надеемся максимум взять».

Алла Чижова