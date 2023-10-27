Попавший в аварию на М-8 автобус вез детей на музыкальный конкурс

В Переславском районе автобус, попавший в ДТП, вез около 40 детей в Москву на конкурс. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в аварию с легковой машиной попал автобус, перевозивший детей. В результате столкновения погиб человек. Как уточнили в МВД, погибла 68-летняя женщина-водитель легкового автомобиля, в больницу увезли 15-летнего ребенка.

В прокуратуре рассказали, что автобус вез ярославских детей-музыкантов на конкурс в Москву. После ДТП их разместили в ближайшем кафе, а позже администрация района организовала им трансфер в Ярославль.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка»,— сообщили в пресс-службе СК. По данным СК, в автобусе находились 34 ребенка и 6 взрослых.

Алла Чижова