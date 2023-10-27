Реклама перебирается в Telegram

Реклама в Telegram-каналах подорожала нынешней осенью на 15-30%, об этом “Ъ FM” сообщили представители коммуникационных агентств. Среди причин — сезонный рост, высокий спрос и закон о маркировке рекламы. За ее отсутствие теперь могут выписать серьезный штраф. Больше всех, как выясняется, расценки подняли те блогеры, которые сами занимаются отчетностью о публикациях, опасаясь ошибок сторонних компаний. Сколько стоит продвижение в Telegram? И как изменилась стратегия рекламодателей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дороже всего, как выяснил “Ъ FM”, продвижение в Telegram обходится фармкомпаниям, производителям алкоголя и средств гигиены. Наценка для таких клиентов в среднем составляет 10-15%. Некоторые блогеры вообще не работают с этими сегментами независимо от бюджетов.

Но реклама этой осенью подорожала для всех клиентов площадки, утверждает ТРИЗ-маркетолог, креативный директор Агентства стратегических коммуникаций Ольга Бобрышева: «Цены поднялись в зависимости от блогеров ориентировочно на 30%. Появилось больше рекламы в самом Telegram.

Если у человека не премиум-аккаунт, то он видит рекламу в канале, в том числе и маленькие объявления внизу.

Сейчас очень многие зашли на этот рынок, при этом цена входа упала. Вначале речь шла о €4 тыс., теперь — о €1,5 тыс. Эта часть тоже потянула на себя рекламные бюджеты и начала конкурировать с блогерами».

Telegram по средней дневной аудитории этим летом обогнал VK более чем на 1,5 млн человек. Охват по России, по данным Mediascope, — почти 54,5 млн пользователей в сутки. И их число стремительно растет, утверждают собеседники “Ъ FM”, в том числе на фоне новостей о тотальной блокировке VPN с марта 2024 года. Сообщается, что такие сервисы якобы нельзя будет скачать во всех магазинах приложений.

Вместе с тем из запрещенных в России соцсетей в мессенджер переехали не только fashion-блогеры, но и неожиданно так называемые мамские чаты, что сказывается на размещении, добавляет эксперт по продвижению в Telegram Анна Солнцева:

«Цены действительно подросли где-то процентов на 10. Скорее всего, это связано с законом о маркировке рекламы.

Плюс некоторые блогеры сейчас просто даже не берут такие материалы, если там есть эта пометка. Например, я покупала рекламу для клиентов, для крупной конференции. И когда сообщила, что будет соответствующая маркировка, авторы от этого отказались».

Из-за слова «реклама», которое теперь пишется в начале текстов, конверсия падает на 30%, что увеличивает стоимость захода подписчиков, поясняют участники медиарынка. Видимо, поэтому часть блогеров предпочитает работать по серым схемам, несмотря на то, что финансовая ответственность за отсутствие маркировки серьезная: 100 тыс. руб. для физических и до 700 тыс. руб. для юридических лиц.

Но, как пишет РБК со ссылкой на операторов рекламных данных, ни одного штрафа еще не выписали. Этим пока участники рынка и пользуются, пояснил президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Маркировка выводит из такой полутени некоторые виды размещений, в том числе и сверхмаленькие, которые теперь просто лишены смысла.

Документооборот будет жрать больше сил, времени и денег, чем сама публикация.

Также надо сказать, что когда приходит порядок и прозрачность, то появляются так называемые крупняки по рекламным расходам — компании, банки, GSM-операторы».

При этом возможностей для размещения в мессенджере стало больше даже для компаний с небольшими бюджетами, заметил руководитель отдела по работе с блогерами Media Direction Group Тим Жданов:

«Судя по тому, что мы наблюдаем на базе наших клиентов, Telegram — на втором месте по количеству инвестиций в блогеров после YouTube. VK, в свою очередь, тоже очень хочет прирастить свои бюджеты, покупает новые продакшн-агентства.

Но пока все последние данные по пользователям в Telegram гласят, что это платежеспособная аудитория с высшим образованием, и это лакомый кусочек для всех клиентов.

Думаю, что бюджеты тогда кратно вырастут».

На переток бюджетов российских рекламодателей в Telegram рассчитывают и крупные компании. В октябре в СМИ появилась информация о партнерском соглашении с МТС, позволяющем оператору таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона.

Позже пресс-служба платформы опровергла это сообщение. При этом Forbes писал, что в МТС рассчитывают увеличить выручку рекламного бизнеса МТС Ads на 7-10 млрд руб. на горизонте года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".