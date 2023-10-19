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Коммерсантъ FM
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Бизнес сосредоточился на рекламе

Почему компании стали больше тратить на продвижение

Крупнейшие рекламодатели России увеличили бюджеты на продвижение в несколько раз. Подсчеты агентства Starlink приводит РБК. За первые восемь месяцев больше всего денег на рекламу потратил «Сбер» — около 14 млрд руб. То есть расходы увеличились втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также кратно выросли траты «Яндекса», Ozon, X5 Group, Тинькофф-банка, сети «Вкусно — и точка» и VK. При этом в статистике не учитывалась реклама в интернете, потому что расходы на нее оценить сложно.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Главная причина роста бюджетов — уход зарубежных игроков, считает владелец и президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Медиаполе покинуло огромное количество больших и серьезных рекламодателей, хорошо организованных и хорошо общавшихся с аудиторией. И крупные компании инвестируют достаточно много средств в то, чтобы занять освободившиеся ниши.

Компании, локализовавшие бизнес в РФ, увеличили рекламные бюджеты в 1,5 раза

Кроме того, целый ряд больших игроков, которые и до этого были в информационном, в рекламном поле, приобрели заводы ушедшего из России бизнеса. И они производят соответствующую продукцию, продвигают ее, соответственно, это тоже влияет на то, что именно у крупных рекламодателей бюджеты увеличиваются, то есть они продолжают инвестировать.

Также на рынке сказывается огромное количество появляющихся компаний, производителей, которые тоже изыскивают средства. У них, конечно, все зависит от финансирования, но здесь рынок находится в достаточно активном состоянии. У российского бизнеса нет какой-то апатии, как мне кажется, наоборот, все стараются максимально использовать инструментарий, который есть».

Собеседники “Ъ FM” также связывают рост бюджетов с подорожанием рекламы и стремлением заключить контракты заранее. Слоты на некоторых каналах на следующий год уже распроданы, уточняет РБК. Меняется и подход к продвижению, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Безусловно, стратегии меняются, причем сильно. С одной стороны, это значительное уменьшение рекламного инвентаря в цифровой среде в связи с уходом и запретом многих ведущих цифровых игроков.

С другой стороны, это перераспределение бюджетов на другие цифровые каналы и телевидение. Это серьезный рост нишевых каналов, существенное увеличение затрат на наружную рекламу. В первую очередь это связано с ростом количества конструкций digital outdoor, когда на одной поверхности могут размещаться 20, а иногда и 30 разных рекламодателей, потому что это не статичное изображение, а ролики.

Еще компании, понимая, что конкуренция растет, стали тратить больше на хороший креатив. Если год назад мы увидели значительное ухудшение его качества, то сейчас наблюдаем, наоборот, войну в креативном поле, когда бизнес не жалеет денег на сильные и интересные решения».

Из 20 крупнейших рекламодателей только одна компания сократила расходы на продвижение в офлайне. Это сервис объявлений «Авито».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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