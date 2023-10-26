В соцсети Х стали доступны аудио- и видеозвонки

В соцсети Х теперь можно совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщает владелец соцсети Илон Маск в своем аккаунте на платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Чтобы разрешить аудио- и видеозвонки, нужно включить эту функцию в настройках. Также там можно указать, от кого можно получать звонки — от всех пользователей, подписчиков или только людей из адресной книги. Чтобы начать звонок, нужно открыть чат с пользователем, нажать на иконку звонка в правом верхнем углу приложения, после чего выбрать аудио- или видеозвонок.

По словам Илона Маска, это ранняя версия функции. Ранее он неоднократно заявлял о том, что на сервисе появятся аудио- и видеозвонки и что для использования новой функции не потребуется привязка номера телефона. Компания тестировала новую функцию с июля 2023 года.

Ранее в соцсети Х появился новый вид замаскированной кликбейт-рекламы, которая не снабжена маркировками. Также платформа тестирует новый способ публикации постов со ссылками на новостные статьи: теперь в них не будет заголовков, останется только кликабельная картинка и краткое описание.

Евгений Федуненко