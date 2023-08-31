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Коммерсантъ FM
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В соцсеть Х добавят аудио- и видеозвонки

Соцсеть Х (бывшая Twitter) собирается запустить функции голосовых и видеозвонков. Об этом сообщил Илон Маск на своей странице на платформе. Для использования новых функций не потребуется привязка номера телефона.

Поддержка аудио- и видеозвонков будет на iOS, Android, MacOs и Windows. По словам Илона Маска, соцсеть Х является «эффективной глобальной адресной книгой», что вместе с релизом функций на популярных операционных системах и при отсутствии необходимости привязывать намер телефона является уникальным набором факторов. Компания тестировала аудио- и видеозвонки с июля 2023 года. Тогда в тестовых версиях вверху чата вместе с иконкой справки появлялся значок телефонной трубки для вызова другого пользователя.

Ранее соцсеть X тестировала новый способ публикации постов со ссылками на новостные статьи: теперь в них не будет заголовков, останутся только кликабельная картинка и краткое описание. Также владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что задумывается о том, чтобы убрать из приложения функции блокировки пользователей, оставив только невозможность написать личные сообщения.

Евгений Федуненко

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