Эстония вместе с Китаем расследует ЧП с кабелями в Балтийском море

Власти Эстонии связались с КНР в рамках расследования причин разрыва двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, сообщил эстонский МИД. Ведомство отметило, что Эстония поощряет «любое сотрудничество, необходимое для расследования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Эстония контактировала с китайскими властями, чтобы поощрить сотрудничество в расследовании»,— рассказал представитель внешнеполитического ведомства в электронном письме Reuters, не приведя подробностей.

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финляндия обнаружила «внешние следы» в районе утечки и заподозрила в причастности к ЧП китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear. 17 октября Швеция сообщила о повреждении подводного кабеля связи с Эстонией. Эстонская полиция заявила о схожести повреждений. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сегодня, 23 октября, сказала, что Китай также взаимодействует в рамках расследования о повреждении газопровода с Финляндией.

О расследовании — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лаура Кеффер