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Коммерсантъ FM
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Полиция заявила о схожести повреждений кабеля между Швецией и Эстонией и газопровода Balticconnector

Оптико-волоконный кабель, проходящий по дну моря между Швецией и Эстонией, был поврежден в результате физического воздействия, сообщает телеканал SVT со ссылкой на эстонскую полицию. По ее данным, такой же характер повреждений зафиксировали у газопровода Balticconnector и оптико-волоконного кабеля между Финляндией и Эстонией.

«Вооруженные силы находятся на месте (инцидента.— "Ъ") и проводят расследование с участием (спасательного.— "Ъ") судна (для подлодок.— "Ъ") Belos»,— заявил министр обороны Швеции Пол Юнссон. Он ожидает, что результаты расследования будут получены в ближайшие сутки.

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки, она ведет расследование вместе с Эстонией. 17 октября Швеция сообщила о повреждении подводного кабеля связи с Эстонией.

Подробности ЧП с Balticconnector — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лаура Кеффер

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