Европейцы возвращаются в Россию

В Россию начали возвращаться европейские туристы. С января по октябрь 2023 года путешественникам из Европы выдали почти на 60% больше виз, чем за тот же период 2022-го, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Всего разрешения на въезд получили около 225 тыс. человек, из них более 140 тыс. — туристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший интерес к отдыху в стране проявляют граждане Германии, Франции и Финляндии, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Исторически в Россию въезжали граждане Германии, Франции, Австрии и Польши. До пандемии потоки туристов измерялись миллионами. В 2019 году в РФ въехали с туристическими целями около 4,5 млн иностранцев, в том числе из Европы около 1 млн.

Соответственно, вот эти 140 тыс. человек, о которых сейчас идет речь, — это где-то 7% от показателей до пандемии COVID-19. Фактически мы в самом начале пути.

Отчасти причина увеличения турпотока, наверное, в том, что с 1 августа заработал механизм электронной визы, то есть появилась возможность подать заявление удаленно, оплатив пошлину на сайте. За последний месяц лета около 30 тыс. иностранцев этим воспользовались. Большинство туристов были из Финляндии. Исторически у нас с этой страной тоже существует значительный приграничный обмен.

Сейчас все привыкли к новой геополитической ситуации и вернулись к каким-то отложенным планам. Если говорить про восточных соседей, то Китай оживляет поездки в Россию. Это связано с групповыми безвизовыми турами.

По итогам года именно КНР выйдет на первое место. Мы также сейчас видим активизацию индийских туристов, и граждане ОАЭ к нам поехали, и Ирана. Из Германии в этом году мы ожидаем 25 тыс. гостей. Но все-таки европейские страны сейчас не делают погоды на этом рынке».

Хотя нынешний приток европейских туристов нельзя назвать значительным, это положительно отражается на индустрии, подчеркнула член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская:

«Если раньше европейцев практически вообще не было в гостиницах, то сейчас они приезжают. Помимо Германии, коллеги назвали мне еще Великобританию и Ирландию. В прошлом году было всем страшно приезжать, а сейчас уже многие смирились.

Но в основном поток гостей обеспечивает внутренний туризм. Конечно, для любого отеля хорошо, когда гости разные, потому что приезжают люди из других стран, у них какие-то свои требования.

Но пока это еще очень небольшой поток. Хотелось бы больше. Кстати, появились у нас иранские туристы. Постоянно приезжают и граждане Турции и Китая».

Осенью и весной именно туристы из ЕС традиционно были целевой аудиторией люксового сегмента рынка, рассказал владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Он не исключает, что больше европейцев может привлечь в страну курс рубля:

«Действительно мы отмечаем определенный рост числа туристов из европейских стран и даже из США. Но чаще это россияне, которые в свое время получили гражданство другой страны, статистически они учитываются именно как иностранные гости. В чистом виде организованных туристических групп из Западной Европы или Америки сейчас практически нет. Одиночные поездки носят специфический семейный характер.

Нам, конечно, такие гости очень нужны, потому что они традиционно составляют ту платежеспособную аудиторию, на которую рассчитывают премиальные отели в мегаполисах. Так, в свое время на них приходилось где-то 50% от общей численности туристов, с которыми работал люксовый сегмент отелей Санкт-Петербурга».

При этом в начале октября правительство одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС до $300 и отменить льготы. В ведомстве объясняли, что это ответ на действия европейских стран. Правда, в МИДе обещали, что такая мера не коснется туристов.

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Сабина Адлейба