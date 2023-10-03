Визам пересмотрели ценник

Россия повышает стоимость виз для европейцев, такое предложение МИДа одобрило правительство. Въезд в страну для граждан ЕС будет стоить от $50 до $300. Для сравнения — сейчас самая дорогая виза обходится в сумму чуть больше $70. Предполагается, что в итоге РФ сможет получить доход почти втрое выше, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Впрочем, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов сомневается в коммерческом успехе инициативы:

«Законопроект касается льготных категорий, которые раньше имели право на упрощенный порядок оформления, а также могли рассчитывать на достаточно низкую стоимость виз. Это школьники, деятели культуры, научные сотрудники, члены официальных делегаций, родственники и так далее.

То есть напрямую туристов это формально не касается, но на общем потоке это в какой-то степени тоже отразится.

Вместе с тем, согласно официальной статистике, за первое полугодие 2023-го в Россию въехали около 200-250 тыс. иностранных граждан из Западной Европы. В основном это водители, работающие в логистическом бизнесе, родственники россиян и наши бывшие сограждане, которые имеют заграничные паспорта.

Теперь срочная виза обойдется в $300, но ею мало кто может пользоваться. Условно говоря, это касалось поездок по бизнесу или на конференцию. Но сейчас международных форумов особо не проводится».

Кроме повышения сбора, для некоторых категорий иностранцев будет отменен безвизовый въезд. Это затронет, в частности, бизнесменов, студентов и людей, въезжающих в Россию по гуманитарным причинам, пояснил учредитель компании «Визовый центр» Юрий Певзнер:

«В первую очередь это коснется тех, кому нужно именно срочно попасть на территорию России, часто именно с гуманитарными целями, например, на похороны близкого. В случае такого скорбного повода документы выдавались достаточно быстро, это занимало день-два.

И если мы говорим именно о гуманитарных визах, то, думаю, негуманно взымать $300 за срочность, когда человек едет, например, на похороны близкого человека, или поездка связана с тяжелой болезнью близкого родственника».

Новые тарифы для виз были разработаны МИДом в качестве ответной меры. В 2022 году Евросоюз, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, а также перешли на повышенные ставки для россиян.

Стоимость визы в страны Евросоюза, например, выросла с €35 до €80, кроме того, существенно расширился список документов, которые должен предоставить заявитель, а срок рассмотрения запроса увеличился до полутора месяцев.

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Светлана Белова