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Коммерсантъ FM
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Коммерсантъ-История №10 (155)

Какие напасти приносили наибольший ущерб

Фото: МАММ / МДФ

Фото: МАММ / МДФ

Знаете ли вы, что наносило максимальный ущерб стране и ее жителям?

Войны и эпидемии, естественно, приходят на ум в первую очередь. Но эпидемия эпидемии рознь. На исходе XIX века в нескольких губерниях России появилось массовое заболевание цингой, причем в ее самой страшной форме. Кроме того, болезнь распространялась так быстро, что некоторые врачи стали сомневаться в том, что цинга — не инфекционное заболевание. О том, что же произошло,— текст «Охота вам думать о корме для этих скотов».

Другая болезнь не охватывала огромные массы людей, но уродовала своих жертв, а потом убивала точно и неотвратимо. Остановить ее распространение можно было единственным способом, который очень тяжело приживался в России. Все детали — в статье «Заразились крымскою болезнью».

Заразительным бывает и чужой пример. Так, 90 лет назад, 19 октября 1933 года, Германия вышла из Лиги Наций. Нет сомнений в том, что Берлин последовал примеру Токио, но поводы для ухода из организации—предшественницы ООН эти страны выбрали разные. Какие и почему — в публикации «Принципы международного права должны быть значительно изменены».

Чрезмерная подозрительность временами подхватывается не хуже самой страшной инфекции. Что получается в результате — в подборке «Безусловно и немедленно прекратить прием армянских переселенцев».

А приверженность традициям, как хроническая болезнь, порой мешает развиваться самым выгодным промыслам и производствам. Об этом — статья «Шелушение орехов производится поденщицами зубами» в нашей постоянной рубрике «Забытый быт».

Об этих и других вредных для жизни страны и людей явлениях нашего давнего и недавнего прошлого — этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Охота вам думать о корме для этих скотов» / Как появилась протестная благотворительность

«Принципы международного права должны быть значительно изменены» / Как агрессивные страны обосновывали свои действия

«Но к устранению их мер не принимают» / К чему приводит резкое ускорение производства военной техники

«Заразились крымскою болезнью» / Как боролись с неизлечимым недугом

«Безусловно и немедленно прекратить прием армянских переселенцев» / Почему был запрещен прием армян-репатриантов

«Шелушение орехов производится поденщицами зубами» / Почему из кедровых орехов получалось мало что выжать

Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

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