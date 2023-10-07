«Но к устранению их мер не принимают»

Осенью 1936 года в германской разведке был подготовлен обзор состояния советского авиастроения и ВВС РККА; насколько соответствовали действительности представленные в нем данные, можно судить по информации, собранной военными прокурорами и направленной руководству СССР два года спустя, 15 октября 1938 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Необходимо подчеркнуть, что авиационная промышленность в СССР работает на отечественном сырье»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Необходимо подчеркнуть, что авиационная промышленность в СССР работает на отечественном сырье»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из доклада «Самолетный парк и положение самолетостроения в Советском Союзе по состоянию на 1 ноября 1936 года», 10 ноября 1936 года.

Военно-воздушный флот СССР на 1.11. с. г. состоял из следующих боевых машин:

самолеты-разведчики — 2563

истребители — 2466

легкие бомбардировщики — 942

тяжелые бомбардировщики — 484

штурмовики — 368

амфибии — 35…

Учебно-тренировочные самолеты здесь не учитываются.

90% поименованных самолетов и 70% моторов изготавливаются на русских авиационных заводах. Часть самолетов, моторов и прецизионных измерительных приборов копируется с иностранных изделий.

Командование военно-воздушных сил вообще придерживается системы копирования зарубежных конструкций, порой в измененном виде.

В СССР имеется более 50 предприятий авиационной промышленности, первое место среди которых по производительности и оборудованию занимает авиационный завод №1 в Москве, бывшая фабрика «Дукс». Завод находится недалеко от Октябрьского поля, центрального аэропорта и самолетного депо. Среди других московских авиационных заводов красные ВВС снабжают еще государственные авиационные заводы № 2, 4, 5, 6, 8. Кроме того, отдельные экспериментальные самолеты производит Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ, а прецизионные измерительные приборы — завод «Авиаприбор»; самолетные пропеллеры — завод «Пропеллер» и др. На втором месте идет Ленинград, где в основном сконцентрированы авиационные предприятия, выпускающие средства гидроавиации, а также авиационные училища. Особенно развито производство самолетов на Ленинградском государственном авиационном заводе №3. Центрами авиационной промышленности на юге являются Одесса, Харьков и Киев…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «По самолету И-16: массовая течь бензобаков, быстрая разработка шарнирных соединений и управления, слаб костыль, трещины узлов 4-й нервюры и т. д.»

Фото: МАММ / МДФ «По самолету И-16: массовая течь бензобаков, быстрая разработка шарнирных соединений и управления, слаб костыль, трещины узлов 4-й нервюры и т. д.»

Фото: МАММ / МДФ

Необходимо подчеркнуть, что авиационная промышленность в СССР работает на отечественном сырье. Полуфабрикаты и изделия многочисленных русских фабрик, такие как парусина, алюминий, дюралюминий, цельнотянутые стальные трубы, стальные тросы, сукно, перкаль, лак и краски — все это изделия собственного производства. То же касается моторов и других деталей, которые изготавливаются на местах. Только в порядке исключения прибегают к зарубежным заказам на специализированную аппаратуру, прецизионные измерительные приборы и материалы…

Чертежи иностранных самолетов обычно поступают через политические представительства и другие русские органы за рубежом. Порой производятся технические расчеты отдельных моделей и посылаются в СССР, где копируются. Затем самолеты и моторы пускают в серийное производство.

Характерной особенностью русских самолетов является не слишком высокое качество изготовления. Это в большей степени относится к самолетам серийного производства. Штучные экземпляры естественно составляют исключение. Лучшими считаются самолеты государственных авиационных заводов 1, 2 и 3 в Москве и Ленинграде…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «По самолетам СБ: текут баки, летят амортизационные стойки шасси, шланги гидросистемы подъема шасси, кронштейны руля поворота»

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости «По самолетам СБ: текут баки, летят амортизационные стойки шасси, шланги гидросистемы подъема шасси, кронштейны руля поворота»

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости

Из доклада прокурора СССР А. Я. Вышинского председателю Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотову, 15 октября 1938 года.

Органами Военной Прокуратуры установлено, что большое количество самолетов не обеспечено запасными частями.

Это подтверждается также данными Начальника Управления мат. тех. снабжения ВВС РККА, по сообщению которого за 8 м-цев 1938 года заводами НКОП (Народного комиссариата оборонной промышленности.— «История») выполнен заказ только:

1. по запчастям Р-5, Р-зет, И-15 (завод №1) на 33% 8-и месячного плана

2. по запчастям для И-16, УТИ-4 (завод №21) на 63%

3. по запчастям СБ, ТБ-3 (завод №22) на 29%

4. по запчастям У-2 (завод №23) на 62%

5. по радиаторам (завод №34) на 66%

6. по винтам металлич. (завод 1 комб. 150) на 55%

7. по колесам (завод №120) на 60%

Неоднократные обращения УВВС РККА о выполнении в срок заказов необходимых результатов не дали.

Все документы по этому поводу по сообщению УВВС РККА в 1-ом Главном Управлении НКОП к делу подшиваются даже без ответа.

Имеются данные, что директора заводов на изготовление запчастей смотрят как на «принудительный ассортимент» и под всякими предлогами оттягивают выполнение своих договорных обязательств.

Между тем потребность в запасных частях все больше увеличивается. Особенно растет спрос ввиду неполноценности выпускаемых заводами самолетов по следующим деталям:

а) по самолетам СБ: текут баки, летят амортизационные стойки шасси, шланги гидросистемы подъема шасси, кронштейны руля поворота;

б) по самолету И-16: массовая течь бензобаков, быстрая разработка шарнирных соединений и управления, слаб костыль, трещины узлов 4-й нервюры и т. д.

О всех этих дефектах заводы знают, но к устранению их мер не принимают…

Публикация Евгения Жирнова