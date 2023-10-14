«Принципы международного права должны быть значительно изменены»

90 лет назад, 19 октября 1933 года, министр иностранных дел Германии барон Константин фон Нейрат направил в Лигу Наций письмо о выходе страны из этой предшественницы ООН; при этом германское правительство последовало примеру японского, объявившего о таком же шаге 27 марта 1933 года; однако Германия, желавшая вернуть себе утраченные после Первой мировой войны регионы, и Япония, оккупировавшая территории в Китае, по-разному объясняли нежелание следовать международным соглашениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Японские войска приступили "к новым наступательным операциям"»

Фото: wikipedia.org «Японские войска приступили "к новым наступательным операциям"»

Фото: wikipedia.org

«Не является организованным государством»

Из заявления Китайского правительства, адресованного Совету Лиги Наций, 21 сентября 1931 г.

…Начиная с 22 часов ночи 18 сентября, регулярные японские войска, без всякого вызова, открыли пехотный и артиллерийский огонь по китайским солдатам в Мукдене и около последнего, подвергли бомбардировке арсенал и казармы, подожгли склад боевых припасов, разоружили китайские войска в Чанчуне, Куаньчендзы и других местностях...

(Здесь и далее документы приводятся в переводах, сделанных в СССР в 1934 году.— «История»).

Из доклада Комитета девятнадцати по китайско-японскому спору, принятого Собранием Лиги Наций, 24 февраля 1933 года.

…21 сентября Китай (1931 года.— «История»), опираясь на ст. 11 Статута, потребовал у Совета принятия немедленных мер, чтобы воспрепятствовать ухудшению обстановки, ставящей под угрозу мир народов, восстановить «статус кво антэ» (прежнее положение) и фиксировать размеры и характер возмещений, которые могли бы быть признаны причитающимися Китайской республике…

9 октября китайская делегация потребовала срочного созыва Совета, отмечая, что японские войска приступили «к новым наступательным операциям». В особенности это относилось к воздушной бомбардировке Чинчоу, в котором временно, после взятия Мукдена, расположилось провинциальное правительство…

23 декабря начались наступательные действия японцев в направлении Чинчоу, который был занят 3 января 1932 г.

Затем японские силы продвинулись до Великой стены.

Они установили связь с японскими войсками, расположенными к югу от стены, в Шанхайкване. Вследствие этих операций в Южной Манчжурии исчезла всякая организованная китайская власть…

5 февраля Харбин был занят японской армией, которая в течение трех следующих месяцев продолжала свои операции против осколков прежней китайской армии, «добровольцев», «бандитов» и иных «иррегулярных сил».

Малая война продолжалась и распространилась на очень большую часть Манчжурии.

С другой стороны, продолжалась административная реорганизация…

17 февраля был создан для всей Манчжурии Верховный административный совет, который опубликовал 18-го декларацию о независимости.

19 февраля на заседании Совета (Лиги Наций.— «История») в Женеве, представитель Японии пояснил, что в Манчжурии «независимость» является синонимом «автономии» и что «Япония с благосклонностью отнеслась к этой независимости». 9 марта местные управления слились в одно независимое «государство», названное «Манчжоу-Го». Г. Генрих Пу-йи (бывший император Суан Тунг) принял регентство над этим государством.

Китайское правительство, которое начиная с 17 ноября 1931 г. сообщало, что бывший император «под конвоем японцев увезен из японской тяньцзинской концессии в Мукден в целях создания видимости правительства и для провозглашения его императором»,— несколько раз обличало образование так называемого государства, которое с самого начала и во всех стадиях своего дальнейшего развития было создано и поддержано лишь по указанию и при помощи японских вооруженных сил в Манчжурии»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Регулярные японские войска без всякого вызова открыли пехотный и артиллерийский огонь по китайским солдатам в Мукдене и около последнего, подвергли бомбардировке арсенал и казармы, подожгли склад боевых припасов»

Фото: Keystone / Getty Images «Регулярные японские войска без всякого вызова открыли пехотный и артиллерийский огонь по китайским солдатам в Мукдене и около последнего, подвергли бомбардировке арсенал и казармы, подожгли склад боевых припасов»

Фото: Keystone / Getty Images

Из телеграммы японского министра иностранных дел Утиды Косая генеральному секретарю Лиги Наций, 27 марта 1933 года.

Японское правительство считает, что национальная политика Японии, имеющая целью обеспечение мира на Востоке и содействие таким образом миру всего мира, идентична по своему духу с задачей Лиги Наций, задачей, состоящей в реализации международного мира и безопасности. Именно поэтому эта страна всегда считала себя счастливой в течение тринадцати лет широко сотрудничать в качестве первоначального члена Лиги и постоянного члена ее Совета с другими членами Лиги, в деле реализации этого высокого идеала. Является историческим фактом, что Япония постоянно принимала участие в разнообразной деятельности Лиги с усердием, равным усердию любой другой нации. С другой стороны, Японское правительство всегда было убеждено и остается убежденным в том, что для поддержания мира в различных частях земного шара необходимо в современных условиях применять Статут Лиги Наций различно, в зависимости от реальных условий, существующих в каждой из этих частей.

Только следуя этому правильному и справедливому принципу, Лига сможет выполнить свою задачу и усилить свое влияние…

Японское правительство много раз обращало внимание на то обстоятельство и настаивало на этом, что Китай не является организованным государством, что его внутреннее положение и внешние сношения характеризуются чрезвычайной неясностью и сложностью, а также многочисленными ненормальными и исключительными признаками и что вследствие этого общие принципы и обычаи международного права, регулирующие обычные отношения между нациями, должны быть значительно изменены при их применении к Китаю, что и объясняет международную политику, совершенно ненормальную и единственную в своем роде, действующую в этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Утверждая, что образ действий японской армии во время инцидента 18 сентября и позднее не может считаться необходимой обороной, доклад никак не мотивировал это утверждение»

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images «Утверждая, что образ действий японской армии во время инцидента 18 сентября и позднее не может считаться необходимой обороной, доклад никак не мотивировал это утверждение»

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Однако большинство членов Лиги показало себя неспособным в течение обсуждений, имевших место за последние 7 месяцев, либо понять эту действительность, либо предусмотреть ее и должным образом с ней считаться. Более того, эти обсуждения часто показывали, что существуют серьезные расхождения во мнениях между Японией и державами, о которых идет речь, по вопросу о применении и даже о толковании различных обязанностей и обязательств международного порядка, включая Статут Лиги и принципы международного права. Именно поэтому доклад, принятый Собранием на его Чрезвычайной сессии 24 минувшего февраля, совершенно игнорирующий исходные положения Японии, исключительно воодушевленной желанием сохранить мир на Востоке, содержит серьезные ошибки как в констатировании фактов, так и в выводах, которые из этих фактов делаются. Утверждая, что образ действий японской армии во время инцидента 18 сентября и позднее не может считаться необходимой обороной, доклад никак не мотивировал это утверждение и пришел к произвольному заключению; равным образом не признавая состояние натянутых отношений, которое предшествовало инциденту, о котором идет речь, а также различные осложнения, которые ему сопутствовали, и в которых Китай полностью ответственен, доклад создает новый источник для конфликта на политической арене Востока.

Отказываясь признать действительные обстоятельства, которые привели к созданию Манчжоу-Го, и стремясь оспорить позицию, занятую Японией путем признания нового государства, доклад препятствует стабилизации положения на Дальнем Востоке…

Следовательно, надо сделать вывод, что большинство членов Лиги, ища разрешения вопроса, придало больше значения неприменимым формулам, чем действительному долгу обеспечить мир, и постаралось в большей степени обеспечить триумф академическим тезисам, чем уничтожить зародыши будущих конфликтов. Именно поэтому, и вследствие глубоких расхождений во мнениях, которые существуют между Японией и большинством членов Лиги по поводу толкования Пакта и других трактатов, японское правительство оказалось перед необходимостью отдать себе отчет в том, что непримиримое различие во взглядах разделяет Японию и Лигу в области политики мира, специально же в области основных принципов, коим надлежит следовать для того, чтобы установить прочный мир на Дальнем Востоке. Японское правительство, будучи убеждено в невозможности в этих обстоятельствах продолжать сотрудничество, настоящим делает предварительное уведомление, предусмотренное пунктом 3 статьи 1 Статута, о намерении Японии выйти из Лиги Наций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Для осуществления этой концепции были предусмотрены условия разоружения побежденных держав» (на фото — германский линкор «Остфрисланд», превращенный победителями в корабль-мишень, 1921 год)

Фото: Library of Congress «Для осуществления этой концепции были предусмотрены условия разоружения побежденных держав» (на фото — германский линкор «Остфрисланд», превращенный победителями в корабль-мишень, 1921 год)

Фото: Library of Congress

«Имеет в виду вооружиться вновь»

Из речи главы делегации Соединенных Штатов Нормана Дэвиса в Общей комиссии Конференции по разоружению в Женеве, 22 мая 1933 года.

…Перед окончанием мировой войны народы всех государств и их руководители решили, что самоубийственная политика вооружений в предшествовавшие десять лет должна быть изменена…

Для осуществления этой концепции были предусмотрены условия разоружения побежденных держав и в то же время принято решение, не имеющее прецедента в истории, согласно которому государства-победители приняли добровольное обязательство сократить свои собственные вооружения.

В качестве первого шага мирные договоры сократили вооружения Германии и ее союзников, дабы сделать невозможным какое-либо нападение с их стороны.

В самом деле, эти договоры исходили из той теории, что вооруженные силы разоруженных держав должны быть определены на основе сохранения внутреннего порядка и необходимой полиции границ, но не более. Общей целью этих постановлений являлось создание гарантий того, что армии Германии и ее прежних союзников будут отныне оставаться в своей стране…

Имелось два препятствия для разоружения. Первым из них явилось опасение, что Германия имеет в виду вооружиться вновь и что при настоящем положении вещей в мире вооруженные державы Европы будут отклоняться от реальных шагов по разоружению.

Если в настоящий решительный момент какая-либо нация не даст убедительных доказательств своих миролюбивых намерений и будет настаивать на праве вооружения вновь, то даже в случае, если другие державы предпримут действительные и существенные шаги в направлении разоружения, то тяжесть ответственности за провал Конференции по разоружению, со всеми многочисленными последствиями подобного провала, будет лежать на этой нации…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В силу применения принципа равноправия Германия должна будет получить право обладать, начиная с первого этапа выполнения конвенции, различными видами оружия, которые другие державы получат право иметь в определенном количестве»

Фото: Library of Congress «В силу применения принципа равноправия Германия должна будет получить право обладать, начиная с первого этапа выполнения конвенции, различными видами оружия, которые другие державы получат право иметь в определенном количестве»

Фото: Library of Congress

Из ноты министра иностранных дел Германии барона Константина фон Нейрата правительству Италии о разоружении, 6 октября 1933 года.

…Британский проект устанавливает три различные категории сухопутного оружия: 1) оружие, которое будет совершенно воспрещено на будущее время; 2) оружие, количество которого будет ограничено; 3) оружие, которым державы будут обладать без всяких ограничений.

Что касается первой категории, то Германия готова согласиться на установление любого воспрещения любого оружия, под определенным условием всеобщего применения этого воспрещения. Германия, кроме того, согласна на отказ ото всех видов оружия, которое имеется ныне у вооруженных государств, под условием: 1) чтобы эти государства, со своей стороны обязались уничтожить это оружие в течение срока, который не должен быть долгим и, во всяком случае, не должен будет превышать срока действия конвенции; 2) чтобы употребление этого оружия было воспрещено на будущее время.

Германское правительство желало бы быть осведомлено наивозможно скорее о точном обозначении оружия, которое наиболее прямо заинтересованные державы имеют намерение воспретить и уничтожить.

Что касается второй категории, то по британскому проекту предусматривается и качественное и количественное ограничение известных видов оружия.

Правительство империи желало бы знать наивозможно скорее, как эти виды оружия будут определены и подразделены и каковы будут установленные качественные предельные нормы. В силу применения принципа равноправия Германия должна будет получить право обладать, начиная с первого этапа выполнения конвенции, различными видами оружия, которые другие державы получат право иметь в определенном количестве. Единственным вопросом, остающимся для обсуждения, будет вопрос о точном количестве оружия этой категории, которым Германии будет разрешено обладать...

Что касается третьей категории (оружия, которое не будет ограничено ни количественно, ни качественно), то Правительство империи полагает, что не могло бы быть речи о каком-либо ограничении для Германии, если для других держав не будет предусмотрено никакого ограничения.

Если будущая конвенция будет содержать ограничения, не предусмотренные в данный момент, то Правительство империи будет всегда согласно относительно этих предстоящих ограничений, под условием, чтобы их применение производилось на основе равенства.

Простое увеличение количества оружия, разрешенного Германии Версальским договором (напр., путем умножения на два цифр, установленных в этом договоре), было бы равносильно дискриминации, которую Правительство империи не желает принять, так как подобного рода метод нисколько не подходит для удовлетворения испытываемой Германией потребности обеспечить свою безопасность. Эта потребность вызывает необходимость того, чтобы Германия была либо совершенно свободна, как и другие страны, либо подчинялась тем же качественным ограничениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Теперь ясно установлено, что Конференция по разоружению (на фото) не выполнит своей единственной задачи, состоящей в осуществлении всеобщего разоружения»

Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images «Теперь ясно установлено, что Конференция по разоружению (на фото) не выполнит своей единственной задачи, состоящей в осуществлении всеобщего разоружения»

Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images

Из речи министра иностранных дел Великобритании сэра Джона Саймона о результатах франко-англо-американских консультаций о разоружении, 14 октября 1933 года.

…Эта программа (разоружения.— «История») требует еще одной вещи, которая представляется мне основной... План влечет за собою тот принцип, что державы, подлежащие ныне ограничениям мирных договоров, не должны в дальнейшем начинать увеличивать свои вооружения…

Из письма министра иностранных дел Германии барона Константина фон Нейрата генеральному секретарю Лиги Наций, 19 октября 1933 года.

От имени Германского правительства имею честь сообщить вам настоящим, что Германия заявляет о своем выходе из Лиги наций согласно п. 3, ст. 1 Статута.

Публикация Евгения Жирнова