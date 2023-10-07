«Безусловно и немедленно прекратить прием армянских переселенцев»

75 лет назад, 6 октября 1948 года, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение разрешить въезд в СССР 260 армян-репатриантов из Соединенных Штатов в порядке исключения, ведь всего тремя неделями ранее репатриация зарубежных армян в СССР была полностью запрещена, и на этом категорически настаивал И. В. Сталин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Надо полагать, что среди армянских переселенцев были американские разведчики»

Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Надо полагать, что среди армянских переселенцев были американские разведчики»

Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из телеграммы католикоса всех армян Георга VI председателю Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталину, 3 декабря 1945 года.

С глубоким чувством признательности от имени Католикосата, всего духовенства Армянской церкви и верующих армян, Георг Шестой, Католикос всех армян сердечно приветствует историческое решение о разрешении переселения зарубежных армян на свою священную родину. Наконец исполняется заветная мечта скитающихся по всему миру сынов и дочерей армянского народа…

Мой народ верит, что скоро осуществятся его чаяния об устранении исторической несправедливости и присоединении отторгнутых турками законных земель к его настоящей родине — Советской Армении.

Молю Всевышнего о ниспослании Вам, великому вождю народов, здоровья и долголетия, дабы под мудрым водительством Вашим армянский народ, перенесший исключительные испытания истории, вступил в полосу своего возрождения…

(Согласно отчету министра внутренних дел СССР генерал-полковника С. Н. Круглова, к июню 1948 года в СССР переселилось из-за рубежа 86 346 армян.— «История»).

Из сообщения ТАСС «Несчастный случай на теплоходе "Победа"», 4 сентября 1948 года.

В начале августа из Нью-Йорка вышел теплоход «Победа», следуя в Одессу. В Каире на борт теплохода было принято свыше 2000 армян-репатриантов, которые были доставлены в Батуми.

31 августа «Победа» вышла из Батуми в Одессу. В пути на теплоходе возник пожар ввиду неосторожного обращения с кинопленками, которые загорелись. Имеются жертвы (публиковались данные о том, что погибло 42 человека из них 15 детей; безуспешное тушение места возгорания связывали с тем, что ручные огнетушители были забиты контрабандной тканью — панбархатом.— «История»).

Среди погибших — китайский маршал Фын Юй-сян и его дочь (находясь в Соединенных Штатах, маршал выступал за прекращение американской финансовой и военной помощи националистическому правительству Китая, которое вело войну с коммунистами.— «История»).

Теплоход доставлен в Одессу. Ведется расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Фын Юй-сян (на фото),— сообщал ТАСС из Вашингтона, — призывал конгресс понять, что китайский народ борется против "феодальной эксплуатации, бюрократии и иностранного вмешательства"»

Фото: МАММ / МДФ «Фын Юй-сян (на фото),— сообщал ТАСС из Вашингтона, — призывал конгресс понять, что китайский народ борется против "феодальной эксплуатации, бюрократии и иностранного вмешательства"»

Фото: МАММ / МДФ

Из сообщения ТАСС «Кремация тела маршала Фын Юй-Сяна», 7 сентября 1948 года.

7 сентября гроб с телом китайского маршала Фын Юй-Сяна, погибшего во время пожара на теплоходе «Победа», был доставлен на самолете в Москву. Согласно желанию супруги Фын Юй-Сяна, тело маршала предано кремации. Урна с прахом будет передана супруге покойного.

На кремации присутствовали родные покойного, представители советских вооруженных сил и общественности. Во время встречи гроба с телом маршала на аэродроме, а также во время кремации покойному были отданы воинские почести.

Из шифротелеграммы находившегося на отдыхе в Крыму И. В. Сталина в Москву заместителю председателя Совета министров СССР, члену Политбюро ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову, 13 сентября 1948 года.

Получил предположения морфлота Новикова (министра морского флота СССР.— «История») и начальника Управления Черноморского флота Макаренко о причинах пожара на теплоходе «Победа». Макаренко думает, что причина пожара в наличии легковоспламеняемых веществ, которые могли быть разбросаны по теплоходу американцами в Нью-Йоркском порту при осмотре теплохода.

Это предположение маловероятно, так как непонятно, почему пожар не произошел во время нахождения теплохода в Атлантическом океане или Средиземном море. Более вероятно, что вещества были разбросаны в различных местах теплохода после прибытия в Батуми, то есть перед разгрузкой армянских переселенцев в Батуми. Надо полагать, что среди армянских переселенцев были американские разведчики, которые произвели диверсию перед отходом теплохода из Батуми в Одессу, после того как армяне уже были выгружены в Батуми или во время выгрузки.

Странное впечатление производит поведение Министерства государственной безопасности, которое не проявляет интереса к делу о пожаре на теплоходе, несмотря на его большое значение.

Мои предложения:

1. Обязать Министерство госбезопасности взять под учет и надзор всех переселенцев армян, приехавших в Армению из Америки на теплоходе «Победа».

2. Обязать Министерство госбезопасности немедленно направить в Армению специальную группу ответственных чекистов для организации учета упомянутых выше армян переселенцев и надзора за ними, поручив этой группе немедленно арестовать подозрительных лиц и во всяком случае никого из этих переселенцев не пропускать в Баку, чтобы они не могли поджечь нефтяные промысла.

3. Обязать Министерство госбезопасности направить в Баку специального уполномоченного, которому поручить совместно с местными чекистами вылавливать англо-американских диверсантов на нефтяных промыслах, имея в виду, что Бакинские промыслы являются одним из основных объектов для англо-американских диверсантов-разведчиков.

4. Безусловно и немедленно воспретить прием армянских переселенцев в Армению, откуда бы переселенцы ни направлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Непонятно, почему пожар не произошел во время нахождения теплохода в Атлантическом океане или Средиземном море»

Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости «Непонятно, почему пожар не произошел во время нахождения теплохода в Атлантическом океане или Средиземном море»

Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости

Из шифротелеграммы Г. М. Маленкова И. В. Сталину, 13 сентября 1948 года.

Вашу телеграмму о теплоходе «Победа» получил. Несомненно, Вы правы, что среди армянских переселенцев есть американские разведчики, которые произвели диверсию перед отходом теплохода из Батуми в Одессу, после или во время выгрузки армян.

Сегодня же вместе со всеми друзьями примем меры и решение в полном соответствии с Вашим предложением.

О принятых мерах незамедлительно доложим.

Из шифротелеграммы Г. М. Маленкова И. В. Сталину, 15 сентября 1948 года.

Докладываю, что во исполнение указаний, данных в вашей телеграмме о теплоходе «Победа», приняты следующие меры:

1. Министерством Госбезопасности

а) направлен и сегодня прибыл в Баку специальный уполномоченный МГБ СССР, заместитель министра Госбезопасности т. Селивановский с группой ответственных работников в числе 8 человек;

б) направлен и сегодня прибыл в Ереван начальник управления МГБ СССР т. Рогов с группой ответственных работников МГБ в числе 7 человек.

Т. т. Селивановский и Рогов получили задания в соответствии с указаниями, изложенными в Вашей телеграмме.

2. Постановлением Совета Министров СССР от 14 сентября полностью и немедленно отменена репатриация в СССР зарубежных армян и воспрещен прием армянских переселенцев в Армению, откуда бы переселенцы ни направлялись.

В соответствии с этим даны необходимые указания.

3. Предложения, изложенные в четырех пунктах Вашей телеграммы о теплоходе «Победа», приняты как решение Политбюро…

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Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Обязать тов. Новикова принять меры к наведению строгого порядка на судах морского флота»

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из шифротелеграммы Г. М. Маленкова И. В. Сталину, 16 сентября 1948 года.

Сегодня в Совмине заслушали отчетный доклад правительственной комиссии о результатах расследования причин возникновения пожара на теплоходе «Победа».

Бюро Совмина пришло к следующим выводам:

1. Признать выводы комиссии односторонними и считать неправильным, что комиссия совершенно обошла вопрос о диверсии, как возможной причине возникновения пожара на теплоходе «Победа».

2. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (тов. Абакумова) совместно с Прокуратурой СССР провести расследование, исходя из того, что причиной возникновения пожара на теплоходе «Победа» мог быть диверсионный акт.

3. Обязать тов. Новикова принять меры к наведению строгого порядка на судах морского флота, исключающего возможность повторения подобных фактов, и представить к 25 сентября в Совет Министров отчет о принятых мерах, а также предложения об улучшении работы судов и особенно об обеспечении их проверенными, квалифицированными кадрами.

Отчет и предложения тов. Новикова рассмотреть на заседании бюро Совета Министров СССР…

(Резолюция на шифротелеграмме: «т. Маленкову. т. Сталин согласен».— «История»).

Из телефонограммы заместителя заведующего Особым сектором ЦК ВКП(б) Л. А. Логинова заведующему Особым сектором А. Н. Поскребышеву, находившемуся в Крыму вместе с И. В. Сталиным, 6 октября 1948 года.

Передаю постановление ПБ (Политбюро.— «История»)…

«Вопрос МИДа.

Согласиться, в виде исключения, на репатриацию армян из США в количестве 260 человек».

Голосовали «за» Молотов, Берия, Маленков, Вознесенский, Каганович, Косыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Суд вынес суровый приговор виновникам пожара»

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ «Суд вынес суровый приговор виновникам пожара»

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Из воспоминаний капитана первого ранга О. П. Бар-Бирюкова.

…Главной причиной пожара все же признали воспламенение кинопленки. Были взяты под стражу радиотехник лайнера, он же нештатный киномеханик П. Коваленко, капитан теплохода Н. Пахолок, помощники по политчасти С. Першуков и А. Набокин, начальник радиостанции В. Веденеев, а также работники береговых служб Черноморского пароходства — начальник радиостанции А. Третьяк и групповой диспетчер М. Нефедов. К суду привлекли и известного капитана М. Григора — начальника морской инспекции Черноморского пароходства.

Следствие длилось около 5 месяцев. 8 февраля 1949 г. Воднотранспортная коллегия Верховного суда СССР на выездной сессии в Одессе под председательством Успенского с участием прокурора и адвокатов рассмотрела дело по обвинению руководителей теплохода «Победа» в пожаре на судне, повлекшем гибель людей и нанесшем большой материальный ущерб.

Суд отметил, что возникновение пожара на теплоходе явилось следствием грубых нарушений командным составом судна и внештатным киномехаником правил пожарной безопасности.

Не отвергая вовсе версию вспышки кинопленки от трения, суд пришел к выводу, что наиболее вероятной причиной возгорания пленки было курение матроса Скрипникова (погиб во время пожара.— «История») в кладовой. Следствие установило, что капитан Пахолок и его помощник по пожарной части Набокин перед отправлением в рейс, зная, что на теплоходе имеется специальное хранилище на 8 кинолент, приняли на борт 41 широкопленочный кинофильм и допустили хранение легковоспламеняющейся кинопленки в неприспособленном помещении на нижней палубе в центральной части судна среди пассажирских кают.

Киномеханик Коваленко допустил к перемотке пленки матроса Скрипникова, не знавшего правил обращения с кинопленкой. Помощник капитана Набокин не проводил занятий с личным составом по борьбе с пожаром, не обращал внимания на нарушение пожарной безопасности, многие члены экипажа не умели пользоваться огнетушителями.

Радист Веденеев не дал сообщения в эфир о пожаре на судне и покинул пост, когда огонь охватил рубку.

Работники радиостанции пароходства и дежурные диспетчеры были обвинены в преступной халатности при исполнении служебных обязанностей.

Суд вынес суровый приговор виновникам пожара: помощник капитана по пожарной безопасности А. Набокин был приговорен к 25 годам лишения свободы, капитан судна П. Пахолок и киномеханик Н. Коваленко — к 15 годам, помполит С. Першуков — к 10 годам, радист В. Веденеев — к 8 годам. Работники береговых служб, косвенно виновные в трагедии, были приговорены к более мягким наказаниям: начальник радиостанции Черноморского пароходства А. Третъяк — к двум годам заключения, групповой диспетчер М. Нефедов — к исправительно-трудовым работам по месту службы с вычетом 25% заработной платы в течение года. Начальник морской инспекции пароходства М. Григор был оправдан, так как с апреля по сентябрь 1948 г. находился в отпуске…

Из публикации доктора исторических наук Н. Н. Аблажей «Репатриация и депортация армян во второй половине 1940-х годов», 2011 год.

…Послевоенная репатриация армян, проведенная по инициативе советского государства, стала в то же время причиной… депортации части армянского населения с территории Армении в Алтайский край в 1949 г.

…Депортация армян осуществлялась на основании приказа МВД №00525 от 2 июня 1949 г. и внутренней инструкции МВД от того же числа…

В армянском спецконтингенте выделялись следующие учетные категории: «легионеры», «дашнаки-националисты», репатрианты и члены их семей. По данным комиссии по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления Армянской ССР, было депортировано 350 семей (1454 чел.) репатриантов…

Новая репатриационная программа по возвращению армян стартовала лишь спустя несколько лет…

Публикация Евгения Жирнова