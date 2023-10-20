Главные новости за 20 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В поселке Березовом в Краснодаре началось строительство приюта для бездомных животных. На первом этапе строительства подрядчик обустроит основания вольеров и фундамент зданий. Достроить приют должны уже в будущем году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой ракете в районе Любимовки. До этого в городе объявили воздушную тревогу, а жителей срочно попросили пройти в укрытия.

В Брюховецком районе проверят учреждение закрытого типа, в котором после драки со сверстниками воспитанник лишился селезенки.

Утром 20 октября в Пашковском микрорайоне Краснодара столкнулись трамвай и маршрутка. В результате аварии пострадали пять человек, находившихся в микроавтобусе.

В Краснодаре посмертно осудили жителя Анапы, считающего себя гражданином СССР. Мужчина ударил ножом нескольких полицейских и его ликвидировали при задержании.

Анапский городской суд на два месяца заключил под стражу жителя Краснодара, подозреваемого в вовлечении в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних.

В Краснодаре на улице Чапаева в осенне-зимний период по выходным не будут выступать артисты. Несмотря на это, «новый Арбат» останется пешеходным.

Кущевский районный суд Краснодарского края избрал меру пресечения в отношении бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ассоциация отельеров АМОС заявила о нехватке в Сочи хороших санаториев с медицинской базой.

В Краснодарском крае отменили запрет на кормление бездомных собак. Его ввели в регионе весной 2023 году, что вызвало возмущение жителей.

В Краснодаре провели первые пластические операции 21-летней жительнице Усть-Лабинска, пострадавшей из-за того, что бывший поклонник облил ее кислотой.

В Краснодаре нашли живым 15-летнего Егора Ефимова, пропавшего еще в августе текущего года. Все это время он скрывался от родственников и правоохранителей.

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