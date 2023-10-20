В АМОС заявили о дефиците в Сочи хороших санаториев с медицинской базой

В Сочи отмечается дефицит хороших санаториев с медицинской базой. Такое мнение «РИА Новости» выразил председатель экспертного совета Ассоциации Отельеров (АМОС) Дмитрий Богданов.

Он отметил, что скоро большое количество отельеров города проведут реновацию. Некоторые из них начнут ее уже с 24 октября, другие — в 2024 году. Из-за этого многие объекты не будут работать в межсезонье. Особого дефицита мест в связи с этим эксперт не ожидает, но отмечает, что санатории могут быть перегружены.

По словам Дмитрия Богданова, в Сочи нужно восстановить санатории «Орджоникидзе», «Фабрициуса», «Адлер» и другие. Он также считает, что необходимо усилить медицинскую базу в отеле «Бархатные сезоны», поскольку сейчас она может принимать 200 человек в день, а надо — 1 тыс.

По прогнозам председателя экспертного совета АМОС, бархатный сезон в Сочи продлится до конца осени, поскольку отели плотно забронированы до середины ноября. По его мнению, это связано в том числе с тем, что поздней осенью многие туристы выбирают Сочи в качестве гастрономической площадки, когда созревают местные фрукты. За последние годы в Сочи выросла эта тенденция и будет расти в ближайшие пять лет, считает эксперт.

Татьяна Ручкина

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