Пять человек пострадали при столкновении трамвая и маршрутки в Краснодаре
Утром 20 октября в Пашковском микрорайоне Краснодара столкнулись трамвай и маршрутка. Водитель последней на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, рассказали в пресс-службе городского УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
По информации ведомства, за рулем микроавтобуса «Пежо» маршрута №61 находился 56-летний мужчина. В результате аварии пострадали как минимум пять человек. Двоим из них помогли на месте ДТП, водитель маршрутки и двое его пассажиров были госпитализированы. Из пассажиров трамвая никто не пострадал.
Полиция города по факту случившегося проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram