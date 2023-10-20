Пять человек пострадали при столкновении трамвая и маршрутки в Краснодаре

Утром 20 октября в Пашковском микрорайоне Краснодара столкнулись трамвай и маршрутка. Водитель последней на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По информации ведомства, за рулем микроавтобуса «Пежо» маршрута №61 находился 56-летний мужчина. В результате аварии пострадали как минимум пять человек. Двоим из них помогли на месте ДТП, водитель маршрутки и двое его пассажиров были госпитализированы. Из пассажиров трамвая никто не пострадал.

Полиция города по факту случившегося проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Вячеслав Рыжков

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