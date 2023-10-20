В Краснодаре девушке, облитой кислотой бывшим ухажером, провели операцию

В Краснодаре провели первые пластические операции 21-летней жительнице Усть-Лабинска, пострадавшей из-за того, что бывший поклонник облил ее кислотой. Об этом сообщает «КП-Кубань».

«Она все еще в стабильно тяжелом состоянии. Когда в сознании, пока не разговаривает. Я могу понять, что она меня слышит, только по тому, что она сжимает мой палец. Так и общаемся»,— сообщила изданию мать девушки.

О произошедшем нападении стало известно в конце августа текущего года. В правоохранительных органах сообщили, что неоднократно судимый ранее приезжий из Иркутской области облил бывшую сожительницу из-за ревности. Мужчину задержали на месте преступления. Собранные полицией материалы изучают в следственных органах.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram