В Краснодаре посмертно осудили ликвидированного при задержании «гражданина СССР»

В Краснодаре вынесли приговор ликвидированному в ходе задержания жителю Анапы, считавшему себя «гражданином СССР». По данным Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, мужчина успел ударить ножом нескольких полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе заседания было установлено, что в ноябре прошлого года житель села Цибанобалка в районе Анапы заявил в полицию, что к нему домой пришли люди, которые навязывают ему платные услуги и угрожают. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к заявителю пришли работники коммунальных служб, чтобы бесплатно установить электросчетчик. При этом мужчине была озвучена информация о наличии долга за электроэнергию. Должник отказался платить, заявив, что является «гражданином СССР» и не подчиняется законам РФ.

Полицейские попытались выяснить у мужчины обстоятельства произошедшего, однако он достал выкидной нож и ударил им участкового и стажера местной полиции. Правоохранителей доставили в больницу. Вечером того же дня к дому нападавшего прибыл следователь для проверки в рамках дела, возбужденного по факту нападения. Злоумышленник заперся в доме и стал стрелять из ружья по представителю следственных органов. Правоохранитель успел спрятаться за забором, однако картечь попала ему в бок, причинив ссадины и кровоподтек.

Стрелявший забаррикадировался в доме и устроил у окон огневые позиции. При себе у мужчины было ружье, 170 патронов и ножи. Переговоры со стрелком вели на протяжении трех часов. Не поддавшись на уговоры родственников и правоохранителей, мужчина отказался сдаться. После этого на место из Краснодара прибыл отряд «Гром». В ходе штурма один из бойцов был ранен, стрелявший — ликвидирован.

В рамках расследования дела, возбужденного по целому ряду статей (ч. 2 ст. 318, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318, ст. 295, ст. 317 УК РФ) были опрошены 13 свидетелей, а объем материалов составил восемь томов. Сестра нападавшего настояла на продолжении разбирательства. Суд признал мужчину виновным по всем пунктам и прекратил дело в связи со смертью обвиняемого. Основания для его реабилитации отсутствуют.

Анастасия Донскова

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