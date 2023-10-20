На Кубани проверят интернат, где воспитанники отбили сверстнику селезенку

В Брюховецком районе проверят учреждение закрытого типа, в котором после драки со сверстниками воспитанник лишился селезенки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

12 сентября между двумя воспитанниками интерната произошел конфликт из-за конфет. 15-летнего сына участника спецоперации избили несколько сверстников. Адвокаты ребенка Павел и Артем Бакатовы отмечали, что мальчик провел ночь в медицинском отделении спецшколы, после чего его экстренно доставили в реанимацию. В результате мальчик лишился селезенки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). 16 сентября обвиняемого арестовали на два месяца.

Директору учреждения в связи с ненадлежащей организацией образовательного процесса внесли представление об устранении нарушений законодательства. Шестерых сотрудников учреждения привлекли к различным видам дисциплинарного взыскания. Сейчас организовано проведение доследственной проверки для дачи вышеуказанным событиям уголовно-правовой оценки.

Татьяна Ручкина

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