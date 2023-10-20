Развожаев: в Севастополе над морем предположительно сбили ракету

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

«Все службы продолжают контроль обстановки»,— отметил губернатор.

Около 17:30 в городе объявили воздушную тревогу. Жителей срочно попросили пройти в укрытия. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. На Крымском мосту также временно запретили движение автомобилей.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram