В депветеринарии Кубани подтвердили отмену запрета на кормление бродячих собак

В Краснодарском крае отменили запрет не только на контактирование, но и кормление бездомных собак. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Юрист из Новороссийска Наталья Каменская решила добиться исключения из постановления губернатора Краснодарского края абзацев, запрещающих жителям региона кормить и контактировать с животными без хозяев. Она направила в Краснодарский краевой суд иск к главе региона. Предварительное заседание по делу прошло в конце сентября. Еще одно заседание должно было состояться 9 октября, но производство прекратили.

В связи с этим были внесены изменения в постановление об обращении с бездомными животными. Однако после этого в регионе возникли споры. Одни утверждали, что отменили запрет и на кормление, и на контактирование с животными. Другие настаивали, что отменен запрет только на контакт.

Наталья Каменская разъяснила изданию, что путаница произошла из-за неправильно посчитанных абзацев. Дело в том, что администрация региона считает пункт за абзац. Такое исчисление принято не во всех регионах.

Постановление о правилах обращения с бездомными животными было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым весной 2023 года. Жители региона и зоозащитники были возмущены запретом на кормление животных на улицах. Позже в департаменте ветеринарии пояснили, что в документе речь шла о прикармливании животных на регулярной основе в постоянных местах их обитания, поскольку это приводит к образованиям стаи. Кормить единичных особей не запрещалось.

Татьяна Ручкина

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