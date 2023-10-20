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В Краснодаре подростка, пропавшего два месяца назад, нашли живым

В Краснодаре нашли живым 15-летнего Егора Ефимова, пропавшего еще в августе текущего года. Об этом объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсетях.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Подросток ушел из дома в поселке Российском 17 августа. Мальчика искали правоохранительные органы, волонтеры и следователи. Сообщалось, что Егор находился на территории Краснодара, но скрывался от родственников и правоохранителей.

Ранее отряд сообщил о пропаже 17-летней девушки в Тбилисском районе.

Анастасия Донскова

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