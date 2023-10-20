Жителя Краснодара, вовлекающего подростков в занятие проституцией, арестовали

Анапский городской суд на два месяца заключил под стражу жителя Краснодара, подозреваемого в вовлечении в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фигурант уголовного дела организовал в Анапе деятельность по предоставлению сексуальных услуг лицами женского пола, в том числе подростками. Вместе с сообщниками он содержал для этого притоны. Женщин вовлекали в деятельность путем применения насилия, угроз и похищений.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.240, п. «б», «в» ч.2 ст.241, п. «а» ч.3 ст.126 УК РФ. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Суд заключил мужчину под стражу до 18 декабря 2023 года.

37-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вовлек более 10 человек. Они искали девушек и помещения. Клиентов привлекали через интернет, а затем по телефону сообщали им расценки и адреса притонов. Полученные за оказание интим-услуг деньги члены группы распределяли между собой, а часть передавали девушкам. Свою преступную деятельность подозреваемые осуществляли в различных помещениях в Анапе, Краснодаре, Туапсе, а также в Крымском районе.

Татьяна Ручкина

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