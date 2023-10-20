На краснодарском Арбате в осенне-зимний период перестанут выступать артисты

В Краснодаре на новом Арбате в осенне-зимний период по выходным не будут выступать артисты и чтецы. Режим работы пешеходной зоны на улице Чапаева изменится уже с 21 октября. В мэрии подчеркнули, что, несмотря на прекращение выступления артистов на Арбате, он останется пешеходным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На Арбате по субботам и воскресеньям продолжит работать выставка местных художников под открытым небом. С 12:00 до 18:00 можно увидеть пейзажи, натюрморты и портреты.

21 октября с 10:00 будет работать традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь можно приобрести различные украшения и косметику ручной работы, а также вязаные игрушки и аксессуары.

С предстоящих выходных в Краснодаре заработают все ярмарки выходного дня. Всего в городе фермерская продукция продается по 12 адресам.

Татьяна Ручкина

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