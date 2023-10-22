Главные новости недели в Нижегородской области к 22 октября

16 октября Центробанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. руб., на лицевой стороне которой изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Ярмарка, исторические пакгаузы и стадион на Стрелке. Через два дня ЦБ остановил выпуск банкноты после критики от церкви.

Почти 633 млн руб. получит Нижегородская область на развитие технопарка электроники. Субсидии планируют направить управляющим компаниям для частичного возмещения затрат на строительство, модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования.

Антициклон накрыл Нижегородскую область 17 октября. Дождь сменился сильным снегопадом и ветром, из-за которых в Нижнем Новгороде упало около 500 деревьев. Были оборваны провода линий электропередач и контактной сети электротранспорта.

Топ-менеджеров дзержинского завода имени Свердлова начали судить за взятки в Москве. Обвинение предъявлено бывшему руководителю дивизиона «Спецхимия» Ростеха Юрию Зозуле, бывшему гендиректору завода Юрию Шумскому и его первому заместителю Олегу Корпатенкову. Изначально суммы взяток исчислялись десятками миллионов рублей.

Рекордные 2 млн тонн урожая зерна обернулись для нижегородского АПК проблемами со сбытом. В элеваторах остается прошлогоднее зерно, не проданное из-за экспортных ограничений. Потери регионального АПК оцениваются примерно в 10–12 млрд руб.

Бывший руководитель межрегиональных управлений Росприроднадзора Олег Кручинин осужден на 13 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в получении свыше 11 млн руб. Также ему назначили штраф в 230 млн руб. Чиновник намерен обжаловать суровый приговор.

По итогам нулевого чтения бюджет Нижегородской области на 2024 год сверстан с дефицитом 3,6 млрд руб. Ожидается, что доходы составят 292,2 млрд руб., расходы — 295,8 млрд руб.

Гендиректором нижегородской машиностроительной компании АО РУМО стал Александр Копцев. Предыдущий управленец Олег Бессонов возглавил АО «РУМО Групп».

Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать программу развития Сарова. Власти подготовят предложения о финансировании строительства объектов саровского филиала МГУ и проект по организации пассажирских перевозок с аэродрома Саров.

«Метеор-120Р» вышел в первый рейс из Нижнего Новгорода в Казань. Судно сделало остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Время в пути — около восьми часов. Билет стоит 2,5 тыс. руб.

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