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Проезд на «Метеоре» от Нижнего Новгорода до Казани стоит 2,5 тысячи рублей

Стоимость проезда на скоростном судне «Метеор-120Р» по маршруту Нижний Новгород-Казань составит 2,5 тыс. руб. в одну сторону, сообщается на официальном сайте компании «Водолет». По данным компании, время в пути составит восемь часов с учетом стоянок в Козьмодемьянске и Чебоксарах.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область планирует получить три судна «Метеор-120Р», которые будут работать на межрегиональных маршрутах до Костромы, Ярославля, Казани и Ульяновска. Первый «Метеор-120Р» регион получил в сентябре. Первый рейс в Казань запланирован на 21 октября.

Кроме того, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о запуске в 2024 году единой системы пассажирских перевозок на скоростных судах по Волге на участке от Городца (Нижегородская область) до Ульяновска.

Андрей Репин

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