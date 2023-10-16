Нижегородская область получит 623 млн рублей на развитие технопарка электроники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал в понедельник субсидии регионам из федерального бюджета на развитие технопарков в сфере электронной промышленности, сообщили в правительстве РФ. Субсидии направят управляющим компаниям технопарков для частичного возмещения затрат на строительство, проектирование и модернизацию инфраструктуры, покупку оборудования и техприсоединение к инженерным сетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам конкурсного отбора Нижегородская область получит 623,7 млн руб., Владимирская область – 900 млн руб., Татарстан – 241,8 млн руб., Башкирия – 504 млн руб. В общей сложности в 2023-2025 годах четырем регионам направят 2,2 млрд руб.

В Нижегородской области пока создается единственный технопарк в сфере электронной промышленности «Волга» на мощностях Борского стекольного завода. Инвестор – управляющая компания ООО «Прано групп» — обещал организовать технопарк площадью более 10 тыс. кв. м и привлечь в него компании по производству электроники для автопрома и других отраслей. К 2026 году под производство предстоит подготовить не менее 50% площади технопарка, четверть территории должна быть заполнена резидентами.

Владимир Зубарев