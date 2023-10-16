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обновлено 12:33

Первый рейс «Метеора-120Р» из Нижнего Новгорода в Казань состоится 21 октября

Судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» выйдет в первый рейс по маршруту Нижний Новгород — Казань 21 октября. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, судно выйдет из Нижнего Новгорода в 08:00. Время в пути составит 7-8 часов в зависимости от того, сколько его понадобиться на прохождения шлюзов.

В пути «Метор-120Р» сделает остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Обратно из Казани судно отправится 22 октября в 08:00. Продажа билетов должна начаться на сайте компании «Водолет» 16 октября.

Андрей Репин

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