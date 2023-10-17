Нижегородцев предупредили об ураганном ветре

Нижегородское управление МЧС предупредило жителей региона о сильном ветре, который может начаться с полудня 17 октября и не прекратиться до утра следующего дня. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 25-30 метров в секунду.

Жителям рекомендуется держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и легких построек и не оставлять около них свои автомобили. На случай отключения электроэнергии в домах использовать в качестве источника света электрические фонари и соблюдать максимальную осторожность при обращении с открытым огнем.

Андрей Репин