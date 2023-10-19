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Олег Бессонов возглавил группу компаний РУМО

В нижегородской машиностроительной компании АО РУМО произошла смена генерального директора. Им назначен Александр Копцев. Предыдущий управленец Олег Бессонов возглавил АО «РУМО Групп» – управляющую компанию производственного холдинга.

Фото: РУМО

Фото: РУМО

Как сообщили в группе РУМО, в нее вошли несколько предприятий энергетического и нефтегазового машиностроения. Они специализируются на выпуске газоперекачивающих агрегатов, газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров, газовых и дизельных двигателей внутреннего сгорания и электростанций на их базе, судовых дизелей, а также широкого перечня различного оборудования. Судя по базе ЕГРЮЛ, кроме АО РУМО, это такие компании, как «Самара-Авиагаз», «Газмашпроект», «ТЦ-Анод» и другие.

Инжиниринговые и производственные мощности группы РУМО располагаются в Нижнем Новгороде, Москве, Самаре, Воронежской и Московской областях. Акционер группы – Дмитрий Саморуков, известный российский автогонщик, участник чемпионатов по стритрейсингу.

Иван Сергеев

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