Владимир Путин поручил открыть аэропорт Сарова для верующих и ученых

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 20 ноября представить предложения о выделении в 2024-2026 годах дополнительных средств из федерального бюджета на строительство объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ в Сарове (Нижегородская область, закрытый город и всероссийский ядерный центр). Поручение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также правительство РФ при участии госкорпорации «Росатом» должно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий саровского Национального центра физики и математики. Финансирование этих работ предлагается провести за счет федерального бюджета, собственных средств госкорпорации и иных источников. Правительству РФ, МГУ и «Росатому» поручено до 15 ноября определить особенности финансового обеспечения научной и образовательной деятельности университетского филиала в Сарове и стипендиального обеспечения обучающихся в нем лиц.

Кроме того, правительство РФ совместно с «Росатомом», ФСБ и правительством Нижегородской области должны до 15 декабря представить свои предложения по организации регулярных пассажирских перевозок с использованием саровского аэродрома Саров. Отмечается, что использоваться этот аэродром будет как в интересах российских ученых, приезжающих в Саров, так и в интересах туристов и паломников, прибывающих в паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

Также правительству РФ, «Росатому» и правительству Нижегородской области необходимо разработать и реализовать программу развития социальной инфраструктуры Сарова. Первый доклад о разработке этой программы ответственные лица должны представить до 15 декабря 2023 года и в дальнейшем раз в полгода сообщать о ее реализации.

Андрей Репин