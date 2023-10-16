Банк России выпустил купюру с Нижним Новгорода на лицевой стороне

Нижний Новгород появился на лицевой стороне новой купюры номиналом 1 тыс. руб., которую Банк России представил 16 октября. На купюре изображены Никольская башня нижегородского кремля, Нижегородская ярмарка, исторические пакгаузы на Стрелке и стадион Нижний Новгород.

На оборотной стороне купюры — Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.

Андрей Репин